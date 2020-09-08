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В Луганской области на шестой день завершили тушение лесного пожара

Луганская область, Вторник 08 сентября 2020 10:12
В Луганской области на шестой день завершили тушение лесного пожара
Фото: тушение пожара в Луганской области (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Луганской области в Новоайдарском районе завершили тушение лесного пожара, который начался 2 сентября. Пожар длился почти шесть суток.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Локализовать пожар удалось еще к утру понедельника. На месте остались дежурить сотрудники ГСЧС с техникой.

Также в Луганской области ликвидировали возгорание сухой травы и лесных насаждений, которое случилось 4 сентября на границе Новоайдарского и Станичо-Луганского районов.

Напомним, в конце прошлой недели пожарные ликвидировали пожар в Харьковской области, охвативший 500 гектаров леса.

Ранее РБК-Украина писало, что в Луганской области во время тушения лесного пожара погиб военнослужащий.

Кроме того, в результате масштабного лесного пожара в Харьковской области пострадали более 30 человек.

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