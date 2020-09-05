Пожар в Донецкой области ликвидирован, спасли 12 домов

Фото: ликвидация пожара в Гладосово (dn.dsns.gov.ua)

Огнеборцы ликвидировали пожар сухой травы, который перекинулся на дома, в селе Гладосово Донецкой области. Пожарные спасли от уничтожения более 10 жилых домов.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что огнем уже охвачены 3 жилых и 3 нежилых здания, а также существует угроза распространения пожара на 10 домов. Кроме этого, огнем были охвачены 4 гектара сухой травы.

"Тушение пожара осложнялось сильным порывистым ветром, но в результате оперативных и слаженных действий пожарных от уничтожения огнем спасли 12 жилых домов", - добавили в ГСЧС.

Фото: ликвидация пожара в Гладосово (dn.dsns.gov.ua)

Пожар ликвидировали в 20:33. К тушению пожара привлекали военную технику. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, сегодня в селе Гладосово произошел пожар. Изначально было известно, что огнем охвачены сухая трава и 5 домов. На месте работали пожарные, которые пытались потушить пламя.

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