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Тепло и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Украина, Пятница 11 сентября 2020 08:00
Тепло и без осадков: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода сегодня будет теплой (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине 11 сентября ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +19 до +29.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех регионах

На всей территории Украины будет солнечная, с переменной облачностью погода. Температура воздуха днем в центральных и западных областях будет от +20 до +24, кроме Волынской и Ровенской областях, где температура воздуха будет немного ниже +19+21. Ночью в западных и центральных регионах прогнозируют +8+12 градусов.

На юге, востоке и Закарпатской области ожидается +26+28 тепла днем, ночью +14+17.

Тепло и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит +20+22, а ночью +11+13.

Тепло и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Напомним, по прогнозам синоптиков, после нескольких холодных и дождливых дней в Украину вновь вернется ясная и солнечная погода, а температура воздуха снова начнет подниматься.

Отметим, вчера в Украине было немного теплее, температура воздуха поднималась до +29 градусов.

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