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Пожарные ликвидировали масштабный пожар в Харьковской области

Харьков, Воскресенье 06 сентября 2020 16:58
Пожарные ликвидировали масштабный пожар в Харьковской области
Фото: пожар в Харьковской области (dsns.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Во время пожара выгорело 500 га леса

Масштабный пожар, начавшийся 2 сентября в лесном массиве вблизи с. Горобьевка Двуречанского района Харьковской области, ликвидирован. Пострадали более 30 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Общая площадь, пройденная огнем, составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара). По состоянию на 15:00 6 сентября пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, от ГСЧС на месте остается 46 человек личного состава и 13 единиц техники.

Напомним, пожар в Харьковской области возник 2 сентября вблизи села Горобьевка Двуречанского района, из-за пожара спасатели эвакуировали 52 человека.

По предварительной версии, причиной пожара в Харьковской области является человеческий фактор, также рассматривается поджог.

По данным ГСЧС, в результате пожаров в Харьковской области пострадали 33 человека. Также огнем были повреждены 22 домохозяйства.

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