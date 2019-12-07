В Украине объявили траур в память о погибших при пожаре в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил всеукраинский траур в память о погибших в результате пожара в одесском колледже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно указу №892/2019, 8 декабря в Украине объявлен траур по погибшим в пожаре в Одессе.

"Я объявляю воскресенье, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе. Завтра мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины", - заявил президент в своем Telegram-канале.

При этом он добавил, что сохранить жизнь является главнейшей задачей государства.

"Жизнь - самое ценное, что есть у каждого из нас. Человеческая жизнь - самое ценное, что есть у страны. Сохранить жизнь - первое и самое главное задание государства. Горько, когда люди гибнут на фронте. Но вдвойне хуже, когда люди гибнут в мирном городе, при свете дня, в результате чьих-то просчетов или преступной халатности", - добавил Зеленский.

Также он добавил, что будет работать, чтобы подобное не повторилось вновь.

Напомним, по последним данным, в результате пожара в Одессе погибли восемь человек. Среди них спасатель, который был госпитализирован 4 декабря.

Ранее глава Одесской облгосадминистрации присвоил пожару в учебном заведении статус региональной чрезвычайной ситуации, а также создал штаб по ее ликвидации. По состоянию на 7 декабря без вести пропавшими после пожара считаются десять человек.

Как известно, 4 декабря около 10:00 в здании Одесского колледжа произошел пожар. Одной из причин пожара считают пробемы с проводкой в здании, которая не менялась с 1996 года. В результате пожара пострадали более 30 человек.