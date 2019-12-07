В Україні оголосили траур в пам'ять про загиблих при пожежі в Одесі

Президент України Володимир Зеленський оголосив всеукраїнський траур в пам'ять про загиблих в результаті пожежі в одеському коледжі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Згідно з указом №892/2019, 8 грудня в Україні оголошено жалобу за загиблими у пожежі в Одесі.

"Я оголошую неділю, 8 грудня, днем національної жалоби за загиблими в Одесі. Завтра ми приспустимо державні прапори. Скасуємо галасливі свята і гуляння. Ми зупинимося і подумаємо. Нехай ця трагічна подія буде уроком для всіх посадових осіб, керівників, для всіх громадян України", - заявив президент у своєму Telegram-каналі.

При цьому він додав, що зберегти життя є найголовнішим завданням держави.

"Життя - найцінніше, що є у кожного з нас. Людське життя - найцінніше, що є у країни. Зберегти життя - перше і найголовніше завдання держави. Гірко, коли люди гинуть на фронті. Але вдвічі гірше, коли люди гинуть у мирному місті, при світлі дня, в результаті чиїхось прорахунків або злочинної недбалості", - додав Зеленський.

Також він додав, що буде працювати, щоб подібне не повторилося знову.

Нагадаємо, за останніми даними, в результаті пожежі в Одесі загинули вісім осіб. Серед них рятувальник, який був госпіталізований 4 грудня.

Раніше глава Одеської облдержадміністрації присвоїв пожежі в навчальному закладі статус регіональної надзвичайної ситуації, а також створив штаб з її ліквідації. Станом на 7 грудня без вісті зниклими після пожежі вважаються десять осіб.

Як відомо, 4 грудня близько 10:00 у приміщенні Одеського коледжу сталася пожежа. Однією з причин пожежі вважають пробеми з проведенням в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. В результаті пожежі постраждали більше 30 чоловік.