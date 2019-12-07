Пожару в Одессе присвоили статус ЧС регионального уровня

Фото: пожар в Одессе (dsns.gov.ua)

В ОГА создадут штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации

В Одесской областной государственной администрации присвоили пожару в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который произошел 4 декабря, статус чрезвычайной ситуации регионального уровня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Также председатель Одесской ОГА поручил создать штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, однако пока неизвестно, кто именно его возглавит. Работа штаба будет организована на базе областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, в ГСЧС сообщают, что на месте трагедии до сих пор продолжается ликвидация последствий пожара и поиск возможных погибших. По состоянию на 7 декабря без вести пропавшими после пожара считаются 10 человек. Для ликвидации завалов и расчистки территории здания спасатели задействовали автокран FAUN. Сейчас продолжается разбор конструкций на цокольном этаже здания.

Напомним, что пока известно о 5 погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Вечером 6 декабря под завалами здания было обнаружено тело женщины. В этот же день были обнаружены еще два тела - мужчины и женщины. Первая жертва трагедии умерла в больнице 4 декабря, а на следующий день под завалами обнаружили еще одно тело.

Как известно, 4 декабря около 10:00 в здании Одесского колледжа произошел пожар. Одной из причин пожара считают пробемы с проводкой в здании, которая не менялась с 1996 года. В результате пожара пострадали более 30 человек.