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В Украине объявили штормовое предупреждение

Украина, Среда 15 июля 2020 08:47
В Украине объявили штормовое предупреждение
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра и ночных ливнях

Сегодня, 15 июля, в двух областях будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра и о ночных ливнях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в Сумской и Харьковской областях днем будут наблюдаться сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с. Ночью в этих регионах ожидаются значительные дожди (I уровень опасности).

Напомним, вследствие осложнения погодных условий в Сумской области остались без света 57 населенных пунктов.

Кроме того, на метеостанции Харькова в результате сильных дождей выпало 87 мм осадков: это самый большой суточный показатель за весь период наблюдений.

Также РБК-Украина сообщало, что сегодня, 15 июля, погода преимущественно на всей территории Украины будет пасмурной и прохладной, однако в Сумской, Харьковской и еще в двух областях ожидаются грозовые дожди.

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