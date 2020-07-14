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В Харькове за сутки выпало рекордное количество осадков

Харьков, Вторник 14 июля 2020 12:03
В Харькове за сутки выпало рекордное количество осадков
Фото: последствия непогоды в Харькове (facebook.com kharkivmeteo)
Автор: Роман Калиниченко

Прошлый рекорд зафиксировали в июле 1881 года

На метеостанции Харькова в результате сильных дождей выпало 87 мм осадков. Это самый большой суточный показатель за весь период наблюдений.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Там рассказали, что с вечера 13 июля и до 9 часов утра 14 июля в Харькове и области прошли сильные дожди.

"За 12 часов на метеостанции Харькова выпало 87 мм, что является абсолютным суточным максимумом осадков не только для июля, но и в целом для станции за весь период наблюдений. Прошлый рекорд был зафиксирован в июле далекого 1881 года и составлял 83 мм", - говорится в сообщении.

Больше всего осадков - 104 мм - выпало на метеостанции Слобожанское в 50 км на юго-восток от Харькова.

В гидрометцентре предупредили о высокой вероятности дождя в течение текущего дня. Соответственно, суммарное количество осадков к концу суток может увеличиться.

"Для лесостепной зоны такие интенсивные осадки являются редким явлением. Причиной таких обильных осадков стало прохождение через территорию области волны на холодном фронте, за счет чего развивалась интенсивная конвекция. Поскольку воздушные течения на высотах были очень слабыми, то зона осадков стояла почти неподвижно над центральными районами области", - пояснили в гидрометцентре.

Напомним, в Харькове 13 июля прошел сильный ливень, вода заблокировала движение транспорта, а некоторые автомобилисты остались запертыми в своих машинах.

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