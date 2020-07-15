В Україні оголосили штормове попередження

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру та нічні зливи

Сьогодні, 15 липня, у двох областях спостерігатиметься погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру та нічні зливи.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у Сумській та Харківській областях вдень спостерігатимуться сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с. Вночі в цих регіонах очікуються значні дощі (I рівень небезпечності).

Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов у Сумській області залишились без світла 57 населених пунктів.

Крім того, на метеостанції Харкова в результаті сильних дощів випало 87 мм опадів: це найбільший добовий показник за весь період спостережень.

Також РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 15 липня, погода переважно на всій території України буде похмурою та прохолодною, однак у Сумській, Харківській та ще у двох областях очікуються грозові дощі.