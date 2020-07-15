Дожди в четырех областях и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Температура воздуха в Украине будет колебаться от +17 до +27

Сегодня, 15 июля, погода преимущественно на всей территории Украины будет пасмурной и прохладной, однако в четырех областях ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха в Украине будет колебаться от +17 до +27.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, дожди сегодня будут наблюдаться в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Во всех остальных регионах будет сухо и без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет в пределах +20 +25 тепла. Ночью столбики термометров опустятся до +9 +11.

В центральных и северных областях температура днем составит от +17 до +23, а ночью она опустится до +9 +14 градусов.

В восточных и южных областях температура днем будет от +20 до +27, а ночью от +11 до +16.

Фото: погода в Украине на 15 июля (meteo.gov.ru)

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве и области будет наблюдаться умеренная облачность. Температура воздуха днем будет колебаться от +20 до +24 градусов тепла, а ночью от +10 до +14.

Фото: погода в Киеве и области на 15 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, на метеостанции Харькова в результате сильных дождей выпало 87 мм осадков: это самый большой суточный показатель за весь период наблюдений.

Кроме того, ранее сообщалось, что в июле 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.