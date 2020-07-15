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В Сумской области из-за непогоды обесточены 57 населенных пунктов

Сумская область, Среда 15 июля 2020 08:22
В Сумской области из-за непогоды обесточены 57 населенных пунктов
Фото: восстановление электроснабжения (dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

В результате осложнения погодных условий в Сумской области остались без света 57 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, из-за дождей и сильных порывов ветра в области сработали системы защиты линий электропередач, которые обесточили 57 населенных пунктов.

Напомним, сегодня, 15 июля, погода преимущественно на всей территории Украины будет пасмурной и прохладной, однако в Сумской и еще трех областях ожидаются грозовые дожди.

Также РБК-Украина сообщало, что на метеостанции Харькова в результате сильных дождей выпало 87 мм осадков: это самый большой суточный показатель за весь период наблюдений.

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