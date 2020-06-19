В Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 19 июня, в Украине прогнозируют ухудшение погодных условий. В отдельных районах ожидается град и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, по всей Украине сегодня передают дожди и грозы. Днем в отдельных районах Украины ожидаются град и шквалы ветра от 15 до 20 м/сек. Карпатскую область накроет ливень.

Напомним, 18 июня, из-за непогоды в Украине были обесточены 69 населенных пунктов в трех областях.

Кроме того, из-за непогоды в Николаеве затопило центральные улицы, а в Ужгороде в воде оказался целый микрорайон.

Также РБК-Украина сообщало, что сегодня все регионы накроют дожди и грозы, а температура воздуха днем ожидается от +22 до +31 градуса тепла.