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Из-за непогоды в Украине обесточены населенные пункты в трех областях

Новости » Общество     18.06.2020 - 08:39
Из-за непогоды в Украине обесточены населенные пункты в трех областях
Фото: восстановление электроснабжения (facebook.comtheministryofdefence.ua)

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

Сегодня, 18 июня, из-за непогоды в Украине были обесточены 69 населенных пунктов. Сработали системы защиты линий электропередач.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в результате дождя и сильных порывов ветра были обесточены 69 населенных пунктов в трех областях. В частности, в Черниговской - 34, Житомирской - 27 и Киевской - 8. Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, накануне в Винницкой, Одесской и Ровенской областях из-за осложнения погодных условий был поврежден 21 жилой дом. Также еще 5 зданий, 18 домохозяйств, 5 колодцев было подтоплено. Для устранения последствий непогоды было привлечено 19 спасателей и 5 единиц техники.

Напомним, в ночь на 17 июня из-за непогоды в 5 областях Украины были зафиксированы перебои с электроснабжением.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что из-за непогоды в Николаеве затопило центральные улицы, а в Ужгороде в воде оказался целый микрорайон.

Добавим, 14 июня обесточивание из-за непогоды произошло более 300 населенных пунктов в семи областях Украины.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Гидрометцентрпункт пропускаобластиобесточен
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