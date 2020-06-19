В Україні оголосили штормове попередження

Сьогодні, 19 червня, в Україні прогнозують погіршення погодних умов. В окремих районах очікується град та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, по всій Україні сьогодні передають дощі та грози. Вдень в окремих районах України очікуються град та шквали вітру від 15 до 20 м/с. Карпатську область накриє злива.

Нагадаємо, 18 червня, через негоду в Україні було знеструмлено 69 населених пунктів у трьох областях.

Крім того, через негоду в Миколаєві затопило центральні вулиці, а в Ужгороді у воді опинився цілий мікрорайон.

Також РБК-Україна повідомляло, що сьогодні усі регіони накриють дощі та грози, а температура повітря вдень очікується від +22 до +31 градуса тепла.