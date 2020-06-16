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В Николаеве затопило центр города, в Ужгороде - целый район

Новости » Происшествия     16.06.2020 - 17:44
В Николаеве затопило центр города, в Ужгороде - целый район
Фото: инцидент в Ужгороде (facebook.com/chubirko)

Дожди затопили улицы в нескольких украинских городах

Из-за непогоды затопило центр Николаева. В Ужгороде под воду ушли целые улицы одного из районов города.

Об этом сообщают очевидцы, передает РБК-Украина.

Сильные ливни привели к подтоплению центральных улиц Николаева. В частности, затопило проспект Центральный от ул. Инженерной к Дормашу, автомобили были вынуждены ехать по тротуару.

А в Ужгороде из-за ливней затопило и вовсе целый микрорайон Радванка. Кроме того, в одной из самых низких точек города под воду ушел автомобиль.В Николаеве затопило центр города, в Ужгороде - целый район

Фото: в Ужгороде под мостом "утонула" BMW (facebook.com/chubirko)

Напомним, в Закарпатской области дожди и ливни размыли дороги и подтопили домохозяйства местных жителей.

Ранее ливни затопили центральные улицы Киева.

Согласно прогнозам синоптиков, грозы, град и штормовой ветер ожидаются почти во всех областях Украины до конца дня 16 июня.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины ГидрометцентрНиколаевУжгородливеньзатопление
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