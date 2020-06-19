Сильные дожди и грозы: прогноз погоды на сегодня

Фото: дождь в Украине (РБК-Украина)

На всей территории Украины сегодня передают дожди и температуру воздуха от+22 до +31

Погода в Украине 19 июня ухудшится. Все регионы накроют дожди и грозы, а температура воздуха днем ожидается от +22 до +31 градуса тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По данным синоптиков, на всей территории Украины сегодня передают дожди, а в большинстве регионов еще и грозы.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от +22 до +26 градусов тепла, а ночью от +13 до +16 градусов.

В северных областях днем температура воздуха составит +28 +30 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +17 +19 градусов тепла.

В центральных и восточных областях температура днем будет в пределах +26 +31 градус тепла, а ночью +16 +19 градусов.

В южных областях температура днем составит +25 +30 градусов, а ночью этот показатель опустится до +17 +19 градусов тепла.

Фото: погода в Украине на 19 июня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киевской области и в столице сегодня ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха днем составит +28 +31 градус тепла, а ночью +17 + 20 градусов.

Фото: погода в Киевской области на 20 июня (meteo.gov.ua)

Напомним, вчера 18 июня из-за непогоды в Украине были обесточены 69 населенных пунктов в трех областях.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что в конце июня в Украине будет наблюдаться существенное похолодание, также небольшой спад температуры ожидается в понедельник - вторник, 22 и 23 июня.

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Автор: Андрей Козловский