Завтра в Украине потеплеет до +32

Иллюстративное фото (Pixabey)

В Киеве 31 мая ожидаются дожди с грозами, температура воздуха прогреется до +25

Погода в Украине завтра, 31 мая, будет солнечной и теплой, в некоторых областях ожидаются дожди с грозами, температура воздуха прогреется до +32 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Как сообщает синоптик, в западных и Винницкой областях, а также на северной части страны ожидаются дожди с грозами, на остальной территории - сухо и солнечно.

Ветер будет преимущественно с северо-запада, на востоке - юго-восточный, небольшой, максимум умеренный.

"Хотя там, где грозы, может рвануть", - сообщила Диденко.

Температура воздуха ожидается самой высокой на юге и востоке Украины, а также в Днепре и районах области - +26 +32 градуса. На остальной территории страны температура прогреется до +25 +30 градусов, на западе до +18 +23 градуса.

"В Киеве 31-го мая весна таки пустит слезу прощание до следующего года", - отметила синоптик.

В столице ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха составит +24 +25 градусов.

"Весна, мы тебя очень любим и всегда ждем, как наиболее прекрасное чудо. Спасибо за первые лужи, почки, скромное синее небо, белые облака, даже обильные дожди, сирень, ирисы, грозы, веснушки, счастья солнца и тепла, и вечную светлую надежду. Приходи!", - написала синоптик.

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что сегодня, 30 мая, в западных областях страны ожидаются дожди с грозами, а в центральных областях - будет тело, температура воздуха прогреется до +32 градусов.

В Киеве дождь и гроза более вероятны во второй половине дня. А температура воздуха максимально прогреется до +27 градусов.

Также синоптики из "Укргидрометцентра" сообщали, что 30 мая в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура воздуха прогреется до +33.

Температура воздуха в западных областях ночью +10 +15 градусов, днем прогреется до +​​16 +21. На остальной территории Украины ночью +13 +18 , днем - ​​+28 +33 градуса, в северных, Винницкой и Одесской областях +24 +29.