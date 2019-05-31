В Україні оголосили штормове попередження

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У Києві протягом дня очікуються грози (I рівень небезпеки, жовтий)

Погода в Україні 31 травня погіршиться найближчим часом, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, сьогодні в більшості західних, північних, центральних та Одеській областях очікуються грози. Вдень місцями град і шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий).

Також у Києві протягом сегодняшневого дня грози (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні у більшості західних, північних, центральних та Одеській областях очікуються короткочасні дощі та грози. Днем місцями можливий град та шквали до 15-20 м/с. На решті території - без опадів.

Температура повітря в західних областях вдень прогріється до +18 +23 градусів. На решті території України вдень +28 +33 градуси.

Також синоптик Наталка Діденко повідомляла, що сьогодні у західних та Вінницькій областях, а також на північній частині країни очікуються дощі з грозами, на решті території - сухо і сонячно. Температура повітря прогріється до +25 +30 градусів, на заході до +18 +23 градуси.

У столиці очікуються дощі та грози. Температура повітря становитиме +24 +25 градусів.