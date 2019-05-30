ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине завтра ожидаются дожди

Новости » Общество    30.05.2019 - 15:33
В Украине завтра ожидаются дожди
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В некоторых областях возможен град и шквалы до 15-20 м/с

Погода в Украине завтра, 31 мая, в большинстве областей будет дождливой, температура воздуха прогреется  до +33. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" в Facebook.

Как сообщают синоптики, завтра в большинстве западных, северных, центральных и Одесской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем ​​местами возможен град и шквалы до 15-20 м/с. На остальной территории - без осадков.

Ветер северный (на востоке страны юго-восточный) будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью составит +9 +14, а днем прогреется до +​​18 +23 градусов. На остальной территории Украины ночью столбик термометра покажет +13 +18, а днем - +​​28 +33 градуса. В северных и Винницкой областях температура прогреется до +23 +28 градусов.

В Украине завтра ожидаются дожди

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что сегодня, 30 мая,  в западных областях Украины ожидаются дожди с грозами, а в центральных областях - будет тепло. Температура воздуха прогреется до +32 градусов.

В Киеве ожидаются дождь и гроза во второй половине дня. А температура воздуха максимально прогреется до +27 градусов.

Кроме того, синоптики из "Укргидрометцентра" прогнозировали, что 30 мая  в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура воздуха прогреется до +33. 

Температура воздуха в западных областях прогреется до +​​16 +21. На остальной территории Украины днем - ​​+28 +33 градуса, в северных, Винницкой и Одесской областях +24 +29.

Завтра в Украине потеплеет до +32 Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине
Новости Украины ПогодаГидрометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь