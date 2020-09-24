Дожди, грозы и до +27 тепла: прогноз погоды на сегодня

Фото: человек с зонтом (РБК-Украина)

В Украине сегодня, 24 сентября, ухудшится погода, хотя температура воздуха останется теплой. В западных областях ожидаются дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В Волынской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +21+24, ночью +11+13 градусов.

На остальной территории страны будет солнечно. В северных областях +23+25 днем, +6+8 ночью. В центральных, южных и восточных регионах днем температура воздуха будет колебаться от +25 до +27 градусов. Ночью +7+9 в центральной части, +3+5 в Луганской области, на юге +11+13.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха днем составит +24+26 градусов, ночью +8+10.

Напомним, с 23 сентября в Украину возвращается жара, которая продлится до конца недели. Температура воздуха подымится местами до +27 градусов. С 27 сентября ожидаются дожди.

При этом РБК-Украина писало, что этом нынешнее потепление в стране нельзя назвать "бабьим летом". Оно ожидается во второй половине октября.