В Украине обновили зоны карантина, а Лукашенко назвал фальсификацией заявление Меркель по Навальному: новости за 3 сентября

В Украине расширили красную зону карантина, суд санкционировал списание средств и арест имущества ПриватБанка в деле Суркисов, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального веществом "Новичок" было сфальсифицировано. Подробнее о том, что произошло в четверг, 3 сентября, - в материале РБК-Украина

В Украине обновили зоны карантина: список

В Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Красную зону расширили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

В расширенный список регионов "красной зоны" попали три областных центра - Тернополь, Ивано-Франковск и Черновцы.

Суд санкционировал списание средств и арест имущества ПриватБанка в деле Суркисов

Печерский районный суд. Киева санкционировал принудительное списание средств или арест имущества "ПриватБанка" в случае отказа выплачивать компаниям семьи Суркисов почти 10 млрд грн (350 млн долларов). Об этом говорится в тексте решения суда от 2 сентября 2020 года. Копию определения суда обнародовал министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

Согласно решению, ПриватБанк обязан выплатить компаниям тело депозита и проценты. В случае невыполнения, государственный исполнитель принимает меры для принудительного исполнения решения "путем в том числе, но не исключено, выставления платежных требований на принудительное списание средств и/или вынесения постановления о наложении ареста денежных средств (имущества) должника".

Лукашенко назвал фальсификацией заявление Меркель по Навальному

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального веществом "Новичок" было сфальсифицировано. Это якобы подтверждает перехват разговора Варшавы и Берлина.

Об этом он заявил на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным, передает БЕЛТА. По его словам, белорусская военная разведка до выступления Меркель якобы перехватила разговор.

В Берлине заявили, что слова Лукашенко не являются правдивыми.

В Украине создают Бюро экономбезопасности вместо налоговой милиции

Верховная рада сделала шаг к созданию Бюро экономической безопасности, которое должно заменить налоговую милицию. Нардепы приняли за основу в первом чтении законопроект №3087-д.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон предлагает разделение сервисной и правоохранительной функций налоговой службы, ликвидацию налоговой милиции, оптимизацию структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов, и, собственно, создание Бюро экономической безопасности.

При тушении пожаров в Луганской области погиб военный

Во время тушения пожаров в Луганской области погиб украинский военнослужащий. Его тело обнаружили под завалами блиндажа.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что во время ликвидации пожара погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим.

Украинский подросток устроил кровавую бойню "ради забавы": решил убить всю семью

На Прикарпатье подросток решил убить все свою семью и напал с молотком и ножом на дедушку и бабушку. После дикого преступления 15-летний парень позвонил в полицию и признался в содеянном.

От полученных многочисленных ножевых ранений 73-летний пенсионер погиб на месте, а 69-летнюю женщину с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали - сейчас она в реанимации. Об этом передали в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

Ирина Верещук на зонте полетала над Киевом: сеть взорвалась фотожабами

Ирина Верещук, кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа", стала героиней соцсетей после того, как там появились кадры со съемок ее предвыборной агитации. 40-летняя политик в желтом плаще "летала" на зеленом зонтике.

Все действо происходило под управлением съемочной группы на новом пешеходном мосту, который в народе уже успели прозвать "мостом Кличко". Видео разместили в Facebook Рукавички Кличка, после чего сеть взорвалась комментариями и фотожабами.

Сборная Украины с победы над Швейцарией стартовала в Лиге наций

Сборная Украины по футболу обыграла Швейцарию в дебютном поединке элитного дивизиона Лиги наций. Матч на "Арене Львов" завершился со счетом 2:1.

В первом тайме на 14 минуте Андрей Ярмоленко отметился забитым мячом, швейцарцы сравняли счет на 41 после успешного дальнего удара Хариса Сеферович. Победу "сине-желтой" команде принес гол Александра Зинченко в середине второго тайма, который с угла штрафной пробил в дальнюю девятку.