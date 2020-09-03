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Лукашенко назвал фальсификацией заявление Меркель по Навальному

Минск, Четверг 03 сентября 2020 13:30
Лукашенко назвал фальсификацией заявление Меркель по Навальному
Фото: Александр Лукашенко (flickr.com/statephotos)
Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального веществом "Новичок" было сфальсифицировано. Это якобы подтверждает перехват разговора Варшавы и Берлина.

Об этом он заявил на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным, передает БЕЛТА.

По его словам, белорусская военная разведка до выступления Меркель якобы перехватила разговор.

"Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи… И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что заявление и факты для Меркель готовила специальная группа.

"Сделали они это - цитата: "Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди", - рассказал он.

Напомним, вчера немецкий канцлер Ангела Меркель со ссылкой на данные токсикологической лаборатории Бундесвера заявила, что российский оппозиционер Навальный был отравлен ядом класса "Новичок".

"Навальный - жертва преступления, его хотели заставить замолчать. Я выступаю с осуждением того, что с ним произошло", - заявила она.

Российская сторона отрицает, что Навальный был отравлен "Новичком", а Европейский союз уже готовит заявление по этому поводу.

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Новости Украины Александр ЛукашенкоНавальныйАнгела Меркель
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