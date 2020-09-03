В Украине обновили зоны карантина: список

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Красную зону расширили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Сегодня правительство решило включить в красную зону карантина:

Ивано-Франковск , Коломыю , Калуш , Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

, , , Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; Беляевку , Измаил и Болградский район Одесской области;

, и Болградский район Одесской области; Дубно и Костопольский район Ровенской области;

и Костопольский район Ровенской области; Тернополь , Бережаны и Чертков , Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

, и , Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области; Великобурлукский район Харьковской области;

Черновцы , Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области; Бобровицкий район Черниговской области.

Новое зонирование начнет действовать с 7 сентября.

В "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта.

В "оранжевой зоне" запрещена деятельность средств размещения (хостелов, туристических баз и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря. Массовые мероприятия разрешены в количестве 1 человек на 20 квадратных метров и в участие не более 100 человек.

В "желтой зоне" нельзя посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства.

В "зеленой зоне" действуют следующие ограничения: пребывание в общественных зданиях - лишь в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий из расчета не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры могут работать с заполненностью на 50%, перевозки пассажиров в общественном транспорте осуществляется только на сидячих местах.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине могут продлить после 31 октября.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 2430 новых случаев коронавируса, больше всего случаев в Харьковской области, Киеве, Львовской области, Тернопольской области.