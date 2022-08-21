UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине обновили сигналы воздушной тревоги

Фото: В Украине обновили сигналы воздушной тревоги (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине обновили сигналы воздушной тревоги. В частности, из-за ядерного шантажа со стороны России некоторые территориальные общины ввели несколько сигналов тревоги, сообщающих о различных видах опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Facebook.

Как распознать новые сигналы тревоги?

Сигнал химической опасности отныне похож на звук церковных колоколов.

Сигнал радиационной опасности - это звон в набат.

Сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После данного оповещения необходимо включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.

В ведомстве отметили, что в случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.

Напомним, ранее в МВД призвали украинцев с 23 по 25 августа прятаться в укрытия при каждой воздушной тревоге.

Накануне президент Владимир Зеленский предупредил, что в ближайшие дни российские оккупанты могут прибегать к особо жестоким атакам и провокациям. Украинцам важно не поддаваться враждебному давлению.

Кроме того, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты любят привязывать свои провокации к различным датам. Поэтому не исключено, что враг будет бить крылатыми ракетами по городам Украины в День Независимости, в том числе и по Киеву.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украинавоздушная тревогаВойна России против Украины