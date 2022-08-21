В Украине обновили сигналы воздушной тревоги

Как распознать новые сигналы тревоги?

Сигнал химической опасности отныне похож на звук церковных колоколов.

Сигнал радиационной опасности - это звон в набат.

Сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После данного оповещения необходимо включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.

В ведомстве отметили, что в случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.

Напомним, ранее в МВД призвали украинцев с 23 по 25 августа прятаться в укрытия при каждой воздушной тревоге.

Накануне президент Владимир Зеленский предупредил, что в ближайшие дни российские оккупанты могут прибегать к особо жестоким атакам и провокациям. Украинцам важно не поддаваться враждебному давлению.

Кроме того, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты любят привязывать свои провокации к различным датам. Поэтому не исключено, что враг будет бить крылатыми ракетами по городам Украины в День Независимости, в том числе и по Киеву.