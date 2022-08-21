В Україні оновили сигнали повітряної тривоги

Як розпізнати нові сигнали тривоги?

Сигнал хімічної небезпеки відтепер схожий на звук церковних дзвонів.

Сигнал радіаційної небезпеки - це дзвін на сполох.

Сигнал евакуації з міста звучить як гудок поїзда. Після даного оповіщення необхідно включити місцеве радіо або телебачення і очікувати подальшу інформацію.

У відомстві зазначили, що в разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени не менше 30 секунд.

Нагадаємо, раніше в МВС закликали українців з 23 по 25 серпня ховатися в укриття при кожній повітряній тривозі.

Напередодні президент Володимир Зеленський попередити, що найближчими днями російські окупанти можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокацій. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.

Крім того, радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що російські окупанти люблять прив'язувати свої провокації до різних дат. Тому не виключено, що ворог буде бити крилатими ракетами по містах України в День Незалежності, в тому числі і по Києву.