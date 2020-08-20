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В Украине новый антирекорд по числу летальных случаев от COVID-19

Украина, Четверг 20 августа 2020 09:25
В Украине новый антирекорд по числу летальных случаев от COVID-19
Фото: медики (Униан)
Автор: Игорь Литвиненко

За сутки подтвердили 40 смертей

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 40 летальных случаев от коронавируса. Это новый антирекорд.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения'я Максим Степанов.

Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 2184 пациента.

"Было зафиксировано 40 летальных случаев. И это новый печальный антирекорд. При этом выздоровел 704 пациенты", - сказал Степанов.

Отметим, также за прошлые сутки в стране впервые подтвердили более 2 тысяч новых случаев коронавируса. Очередной антирекорд составил 2134 новых заболеваний.

Выздоровели за сутки 704 пациента. Всего в стране вылечились уже 50 441 человек.

Напомним, вчера РБК-Украина писало, что в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству госпитализированных с коронавирусом - за сутки в больницу попали 463 человека.

Также сообщалось, что сегодня Украину вновь разделят на карантинные зоны.

При этом Киев останется вновь в "желтой зоне" карантина.

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