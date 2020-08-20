В Украине впервые выявили более двух тысяч новых случаев коронавируса

В Украине уже около 100 тысяч зараженных
По состоянию на 20 августа в Украине выявили рекордное количество новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились еще 2 134 человека. Больше всего случаев в Харьковской области, Львовской области и Киеве.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
По данным министра, в Харьковской области 242 новых случая, в Киеве - 227, в Черновицкой области - 189, во Львовской -183, в Ивано-Франковской - 168.
"В Харьковской области стремительно растет число зараженных", - заявил он.
В Украине 98 537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 50 441 пациент выздоровел.
Ситуация в регионах такая:
Винницкая область - 3405 случаев;
Волынская область - 4929 случаев;
Днепропетровская область - 1873 случая;
Донецкая область - 1156 случаев;
Житомирская область - 2597 случаев;
Закарпатская область - 6662 случая;
Запорожская область - 1213 случаев;
Ивано-Франковская область - 7290 случаев;
Кировоградская область - 749 случаев;
г. Киев - 11 172 случаи;
Киевская область - 4727 случаев;
Львовская область - 12 631 случай;
Луганская область - 204 случая;
Николаевская область - 893 случая;
Одесская область - 5408 случаев;
Полтавская область - 594 случая;
Ровенская область - 8091 случай;
Сумская область - 1078 случаев;
Тернопольская область - 4116 случаев;
Харьковская область - 6849 случаев;
Херсонская область - 321 случай;
Хмельницкая область - 1768 случаев;
Черновицкая область - 8297 случаев;
Черкасская область - 1200 случаев;
Черниговская область - 1314 случаев.
Всего проведено 1 356 698 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 704 пациента.
Напомним, сегодня будут пересмотрены уровни эпидемиологической опасности и Украину снова разделят на зоны карантина.
До этого в Министерстве здравоохранения Украины разъяснили, какие ограничения будут в школах разных карантинных зон.