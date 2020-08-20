В Украине впервые выявили более двух тысяч новых случаев коронавируса

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украине уже около 100 тысяч зараженных

По состоянию на 20 августа в Украине выявили рекордное количество новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились еще 2 134 человека. Больше всего случаев в Харьковской области, Львовской области и Киеве.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По данным министра, в Харьковской области 242 новых случая, в Киеве - 227, в Черновицкой области - 189, во Львовской -183, в Ивано-Франковской - 168.

"В Харьковской области стремительно растет число зараженных", - заявил он.

В Украине 98 537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 50 441 пациент выздоровел.

Ситуация в регионах такая:

Винницкая область - 3405 случаев;

Волынская область - 4929 случаев;

Днепропетровская область - 1873 случая;

Донецкая область - 1156 случаев;

Житомирская область - 2597 случаев;

Закарпатская область - 6662 случая;

Запорожская область - 1213 случаев;

Ивано-Франковская область - 7290 случаев;

Кировоградская область - 749 случаев;

г. Киев - 11 172 случаи;

Киевская область - 4727 случаев;

Львовская область - 12 631 случай;

Луганская область - 204 случая;

Николаевская область - 893 случая;

Одесская область - 5408 случаев;

Полтавская область - 594 случая;

Ровенская область - 8091 случай;

Сумская область - 1078 случаев;

Тернопольская область - 4116 случаев;

Харьковская область - 6849 случаев;

Херсонская область - 321 случай;

Хмельницкая область - 1768 случаев;

Черновицкая область - 8297 случаев;

Черкасская область - 1200 случаев;

Черниговская область - 1314 случаев.

Всего проведено 1 356 698 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 704 пациента.

Напомним, сегодня будут пересмотрены уровни эпидемиологической опасности и Украину снова разделят на зоны карантина.

До этого в Министерстве здравоохранения Украины разъяснили, какие ограничения будут в школах разных карантинных зон.