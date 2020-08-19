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Киев останется в "желтой зоне" после пересмотра показателей, - Рубан

Киев, Среда 19 августа 2020 16:19
Киев останется в "желтой зоне" после пересмотра показателей, - Рубан
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

20 августа состоится дополнительный пересмотр карантинных зон

В четверг состоится дополнительный пересмотр зон по уровням эпидемиологической опасности. Киев останется в "желтой зоне".

Об этом РБК-Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан.

При этом он отметил, что ситуацию с "желтой зоной" обсудят в пятницу, 21 августа.

Напомним, ранее Рубан заявлял, что эпидемиологическая ситуация в Киеве и в Украине будет ухудшаться.

Кроме того, по состоянию на 19 августа в Украине зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу: почти 2 000 новых случаев за сутки.

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