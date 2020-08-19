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Украину завтра снова поделят на зоны карантина

Киев, Среда 19 августа 2020 11:42
Украину завтра снова поделят на зоны карантина
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Зонирование будет введено в не менее 13 регионах

Завтра, 20 августа, будут пересмотрены уровни эпидемиологической опасности и Украину снова разделят на зоны карантина. Ожидается, что зонирование будет в не менее 13 регионах.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, уровни эпидемиологической опасности будут пересмотрены на основании количества заболевших за последние 14 дней.

"В минувший четверг, когда принималось решение о первом зонировании, таких регионов было 10. Сейчас по статистике, которая у нас есть на сегодня, количество областей, в которых будет проведено рассмотрение и зонирование территорий по цветной гамме, уже 13. Но мы ждем завтрашнего дня, поскольку динамика к росту количества заболевших, показывает, что дополнительно к 13 могут присоединиться другие области", - добавил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 19 августа в Украине зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу: почти 2 000 новых случаев за сутки.

При этом самый большой прирост заболевших наблюдается в Киеве и Харьковской области.

До этого в Министерстве здравоохранения Украины разъяснили, какие ограничения будут в школах разных карантинных зон.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныкарантинВиктор Ляшко
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