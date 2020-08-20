В Україні новий антирекорд за кількістю летальних випадків від COVID-19

Фото: медики (Уніан)

За добу підтвердили 40 смертей

В Україні за минулу добу зафіксували 40 летальних випадків від коронавірусу. Це новий антирекорд.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я'я Максим Степанов.

Всього з початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 2184 пацієнта.

"Було зафіксовано 40 летальних випадків. І це новий сумний антирекорд. При цьому одужав 704 пацієнти", - сказав Степанов.

Зазначимо, за минулу добу в країні вперше підтвердили понад 2 тисяч нових випадків коронавіруса. Черговий антирекорд склав 2134 нових захворювань.

Одужали за добу 704 пацієнта. Всього в країні вилікувались вже 50 441 осіб.

Нагадаємо, вчора РБК-Україна писало, що в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю госпіталізованих з коронавірусом - за добу у лікарню потрапили 463 людини.

Також повідомлялося, що сьогодні Україну знову розділять на карантинні зони.

При цьому Київ залишиться знову в "жовтій зоні карантину.