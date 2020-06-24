В Украине новый антирекорд по коронавирусу: за сутки заразились 940 человек

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Минздраве заявили об опасной эпидемиологической ситуации в стране

По состоянию на 24 июня в Украине зафиксировано 940 новых случаев коронавируса. Наиболее зараженными регионами остаются Киев, Черновицкая и Львовская области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Минздраве заявили, что эпидемиологическая ситуация крайне напряженная и опасная.

Вместе с тем, в министерстве назвали причину вспышки коронавируса. Минздрав говорит, что из-за небрежного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии теперь такой результат - количество больных увеличилось втрое.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено во Львського области (203), Ровенской (126), Киеве (99), Закарпатской области (79).

Отметим, в Украине второй день растет количество зараженных, хотя до этого было три дня спада заболевания.

Напомним, Минздрав назвал области с наибольшим распространением COVID-19.

Ранее сообщалось, что число активных больных коронавирусом выросло на 386% по сравнению с апрелем.

РБК-Украина писало, что Украина по состоянию на начало недели попала в список стран "красной зоны".

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Автор: Анастасия Рокитна