Минздрав назвал области с наибольшим распространением COVID-19

Фото: человек в маске (Виталий Носач/РБК-Украина)

В перечень вошли Киевская и Одесская области

В Украине по состоянию на вторник, 23 июня, наибольшее распространение заболевания коронавирусом зафиксировано в десяти областях. При этом в Закарпатской и Черновицкой областях - загруженность коек свыше 50%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным министерства, превышена норма по количеству больных коронавирусом в таких регионах: Львовская, Житомирская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Ровненская, Киевская, Одесская, Закарпатская и Черновицкая области.

Кроме того, Закарпатская и Черновицкая области, помимо чрезмерных негативной динамики и процента выявления (доля позитивных тестов выше 11%) имеют загруженность коек свыше 50%. В Закарпатской - 57,83%, а в Черновицкой - 54,23%.

Минздрав отмечает, что еще четыре региона - Днепропетровская, Донецкая, Луганская и Николаевская области - нарушают второстепенный показатель. Речь идет об охвате тестированием, который с 22 июня был повышен вдвое - до 24 тестов на 100 тыс. населения.

Напомним, ранее министерство опубликовало показатели готовности областей к ослаблению карантина по новой методике: Киев и Винницкая область покинули список неготовых регионов.

Как писало РБК-Украина, с 22 июня в Украине начала действовать новая методология оценивания эпидситуации в регионах, согласно которой ужесточать карантин могут в отдельных населенных пунктах.

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Автор: Юлия Струк