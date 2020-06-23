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Число активных больных коронавирусом выросло на 386% по сравнению с апрелем

Новости » Коронавирус     23.06.2020 - 13:02
Число активных больных коронавирусом выросло на 386% по сравнению с апрелем
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Также сейчас есть 25 539 коек для больных

По состоянию на 23 июня число активных больных коронавирусом составляет 20 083 человек. Показатель заболеваемости - 48 на 100 тысяч населения.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

В Минздраве отмечают, что число активных больных COVID-19 по сравнению с 20 апреля выросло на 386%.

Вчера больше всего новых случаев коронавируса выявили во Львовской области (240), Закарпатской (103), Ровенской (75), Черновицкой (62), Волынской (42), Ивано-Франковской области (35), Киеве (61).

Как отмечается, в настоящее время есть 25 539 коек для больных. Из этого количества - 4 115 коек заняты.

Напомним, по состоянию на утро 23 июня в Украине зафиксировали 833 новых случаев коронавируса - число инфицированных снова увеличивается.

Ранее сообщалось, что в областях Украины решение об усилении карантина будет принимать местная власть.

Кроме того, Минздрав будет инициировать усиление контроля карантина после вспышки COVID-19.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Коронавирус
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