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В Україні новий антирекорд по коронавірусу: за добу заразились 940 людей

Новини » Коронавірус     24.06.2020 - 08:49
В Україні новий антирекорд по коронавірусу: за добу заразились 940 людей
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У МОЗ заявили про небезпечну епідеміологічну ситуацію в країні

Станом на 24 червня в Україні зафіксовано 940 нових випадків коронавірусу. Найбільш зараженими регіонами лишаються Київ, Чернівецька та Львівська області.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

У МОЗ заявили, що епідеміологічна ситуація вкрай напружена і небезпечна.

Разом з тим, у міністерстві назвали причину спалаху коронавірусу. МОЗ говорить, що через недбале ставлення до основних інструкцій та рекомендацій з протидії епідемії тепер такий результат - кількість хворих збільшилась утричі.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявлено у Львській області (203), Рівненській (126), Києві (99), Закарпатській області (79).

Зазначимо, в Україні другий день зростає кількість заражених, хоча до цього було три дні спаду захворювання.

Нагадаємо, МОЗ назвав області з найбільшим поширенням COVID-19.

Раніше повідомлялося, що кількість активних хворих на коронавірус зросла на 386% в порівнянні з квітнем.

РБК-Україна писало, що Україна станом на початок тижня потрапила в список країн "червоної зони".

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Коронавірус
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