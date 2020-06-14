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В Украине из-за непогоды обесточены более 300 населенных пунктов в 7 областях

Новости » Происшествия     14.06.2020 - 09:40
В Украине из-за непогоды обесточены более 300 населенных пунктов в 7 областях
Фото: восстановление электроснабжения (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Больше всего обесточенных населенных пунктов - в Хмельницкой и Тернопольской областях

В воскресенье, 14 июня, в Украине из-за непогоды обесточены более 300 населенных пунктов в 7 областях. Бригады облэнэрго уже восстанавливают электроснабжение.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 13 на 14 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра), за срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 348 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Тернопольская - 83, Хмельницкая - 83, Житомирская - 42, Запорожская – 35, Закарпатская - 31, Киевской - 31, Запорожская - 22, Днепропетровская - 15 и Днепропетровска - 6", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бригады облэнэрго уже восстанавливают электроснабжение.

Напомним, днем ранее в Украине были обесточены 80 населенных пунктов в 7 областях в результате осложнения погодных условий.

Кроме того, синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках.

Также в Гидрометцентре прогнозировали падение жары и приход в страну кратковременных осадков.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Украинаэлектричество
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