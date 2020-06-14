Фото: відновлення електропостачання (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Найбільше знеструмлених населених пунктів - у Хмельницькій та Тернопільській областях

У неділю, 14 червня, в Україні через негоду знеструмлені понад 300 населених пунктів у 7 областях. Бригади обленерго вже відновлюють електропостачання.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У ніч з 13 на 14 червня внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 348 населених пунктів у 9 областях, а саме: Тернопільська - 83, Хмельницька - 83, Житомирська - 42, Запорізька – 35, Закарпатська - 31, Київській - 31, Запорізька - 22, Дніпропетровська - 15 і Дніпропетровська - 6", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бригади обленерго вже відновлюють електропостачання

Нагадаємо, днем раніше в Україні були знеструмлені 80 населених пунктів у 7 областях в результаті ускладнення погодних умов.

Крім того, синоптики попередили про підвищення рівня води в річках.

Також Гідрометцентрі прогнозували падіння спеки та прихід в країну короткочасних опадів.

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Автор: Максим Зайченко