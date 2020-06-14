ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні через негоду знеструмлені понад 300 населених пунктів у 7 областях

Новини » Надзвичайні події     14.06.2020 - 09:40
В Україні через негоду знеструмлені понад 300 населених пунктів у 7 областях
Фото: відновлення електропостачання (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Найбільше знеструмлених населених пунктів - у Хмельницькій та Тернопільській областях

У неділю, 14 червня, в Україні через негоду знеструмлені понад 300 населених пунктів у 7 областях. Бригади обленерго вже відновлюють електропостачання.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У ніч з 13 на 14 червня внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 348 населених пунктів у 9 областях, а саме: Тернопільська - 83, Хмельницька - 83, Житомирська - 42, Запорізька – 35, Закарпатська - 31, Київській - 31, Запорізька - 22, Дніпропетровська - 15 і Дніпропетровська - 6", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бригади обленерго вже відновлюють електропостачання

Нагадаємо, днем раніше в Україні були знеструмлені 80 населених пунктів у 7 областях в результаті ускладнення погодних умов.

Крім того, синоптики попередили про підвищення рівня води в річках.

Також Гідрометцентрі прогнозували падіння спеки та прихід в країну короткочасних опадів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Українаэлектричество
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся