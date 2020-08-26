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В Украине из-за непогоды обесточены 139 населенных пунктов

Украина, Среда 26 августа 2020 08:34
В Украине из-за непогоды обесточены 139 населенных пунктов
Фото: восстановление электроснабжения (facebook.comtheministryofdefence.ua)
Автор: Андрей Козловский

К восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго

По состоянию на утро 26 августа вследствие осложнения погодных условий без света остались 139 населенных пунктов. Там сработали системы защиты линий электропередач.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в результате дождя, гроз и сильных порывов ветра населенные пункты были обесточены в четырех областях. В частности, в Житомирской - 68, Киевской - 54, Винницкой - 14, в Черкасской - 3. К восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.

Напомним, накануне в Виннице из-за сильного дождя и порывов ветра произошло подтопление частных домохозяйств и падение деревьев.

Кроме того, вчера в результате осложнения погодных условий были затоплены некоторые улицы Киева.

Также РБК-Украина ранее писало, что 26 августа на севере и в центре Украины ожидаются дожди, однако во всех остальных регионах будет наблюдаться умеренная облачность, а температура воздуха в стране будет колебаться от +22 до +31 тепла.

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