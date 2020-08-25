Киев накрыла непогода: последствия ливня в столице

Фото: непогода в Киеве (РБК-Украина)

Вечером в столице еще сильнее испортилась погода

Во вторник вечером, 25 августа, в Киеве ухудшилась погода. Некоторые улицы столицы затопило.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, в столице прошел сильный ливень, который сопровождался шкальным ветром. В связи с непогодой часть улиц были подтоплены.

Негода у Києві 25 серпня Опубліковано Дмитром Левицьким Вівторок, 25 серпня 2020 р.

Фото: непогода в Киеве (РБК-Украина)

Отметим, ранее синоптики сообщали, что в столице вечером 25 и ночью 26 августа ожидается ухудшение погодных условий. Жителей Киева призвали оставаться дома, закрыть все окна, а также в случае нахождения на улице, избегать больших деревьев и рекламных щитов.

Также в КГГА дале рекомендации для граждан во время грозы. В частности, запрещается:

прятаться под очень высокими деревьями;

сидеть на полянах;

прятаться под скалами;

купаться;

идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

Напомним, в Украине 25 августа прогнозировали дождливую погоду на большей части страны.

Также РБК-Украина писало, что синоптики дали прогноз на сентябрь.