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Дожди в трех областях и жара до +31: прогноз погоды на сегодня

Украина, Среда 26 августа 2020 08:00
Дожди в трех областях и жара до +31: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Температура воздуха в стране будет колебаться от +22 до +31 тепла

Сегодня, 26 августа, на севере и в центре Украины ожидаются дожди, однако во всех остальных регионах будет наблюдаться умеренная облачность. Температура воздуха в стране будет колебаться от +22 до +31 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, дождливо сегодня будет в Черниговской, Сумской и Полтавской областях. На всей остальной территории Украины будет сухо и тепло.

В западных областях температура воздуха ожидается от + 23 до +27, а ночью от +10 до +14.

В центральных и северных областях температура днем составит от +22 до +27, а ночью она опустится до +12 +17 тепла.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет колебаться от +25 до +31. Ночью столбики термометров опустятся до +11 +19 градусов.

Дожди в трех областях и жара до +31: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине на 26 августа (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киевской области и в столице сегодня будет сухая и теплая погода. Температура воздуха днем будет наблюдаться в пределах +22 +26, а ночью она опустится до +12 +16.

Дожди в трех областях и жара до +31: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киеве и области на 26 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, погода в Украине в конце лета снова будет сухой и жаркой.

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