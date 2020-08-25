В Виннице из-за непогоды подтоплены несколько районов

Фото с места происшествия (dsns.gov.ua)

Подтопления наблюдаются в нескольких районах города

Во вторник, 25 августа, в Виннице из-за сильного дождя и порывов ветра произошло подтопление частных домохозяйств и падение деревьев. Подтопления наблюдаются в нескольких районах города.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас спасатели оказывают помощь по откачке воды на территории частных домохозяйств на улицах Бевза, Володарского и Брацлавской.

"Работы по раскряжевке деревьев проводятся на улицах Келецкой, Пирогова, князей Кориатовичей, Острожского, Первозванного, Некрасова, Клена и Немировском шоссе. Зафиксировано два случая падения деревьев на автомобили. В одном из них находилась женщина. К счастью, она не пострадала", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в западных, центральных и северных областях будут наблюдаться грозы и ливни.

Кроме того, в Закарпатской области возможны подтопления в населенных пунктах.

Также РБК-Украина писало, что погода в Украине 25 августа будет дождливой на большей территории страны, однако в южных и восточных областях будет теплее - до +33 градусов тепла.