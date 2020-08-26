ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні через негоду знеструмлено 139 населених пунктів

Україна, Середа 26 серпня 2020 08:34
В Україні через негоду знеструмлено 139 населених пунктів
Фото: відновлення електропостачання (facebook.comtheministryofdefence.ua)
Автор: Андрій Козловський

До відновлення електропостачання були залучені бригади обленерго

Станом на ранок 26 серпня внаслідок ускладнення погодних умов без світла залишились 139 населених пунктів. Там спрацювали системи захисту ліній електропередач.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у результаті дощу, гроз та сильних поривів вітру населені пункти були знеструмлені у чотирьох областях. Зокрема, у Житомирській - 68, Київській - 54, Вінницькій - 14, Черкаській - 3. До відновлення електропостачання були залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, напередодні у Вінниці через сильний дощ і пориви вітру сталося підтоплення приватних домогосподарств та падіння дерев.

Крім того, вчора внаслідок ускладнення погодних умов були затоплені деякі вулиці Києва.

Також РБК-Україна раніше писало, що 26 серпня на півночі та в центрі України очікуються дощі, однак у всіх інших регіонах буде спостерігатися помірна хмарність, а температура повітря в країні коливатиметься від +22 до +31 тепла.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся