UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украине необходимо усиливать охрану границы с Беларусью, - глава ГПСУ

Автор: Андрей Василюк

Украинские пограничники продолжат наращивать систему охраны государственной границы с Беларусью. Несмотря на то, что ситуация на этом участке стабильная, национальная безопасность Украины должна быть обеспечена от всех возможных угроз.

Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко, передает пресс-служба МВД.

Дейнеко осуществил воздушный мониторинг границы по участку Житомирского пограничного отряда. Кроме этого, он проверил как осуществляется охрана "зеленого" участка госграницы и проходят работы по обозначению границы на местности.

"Нам необходимо продолжать наращивать систему охраны государственной границы с Беларусью. Это касается всего участка, в том числе и границ зоны отчуждения. И хотя на сегодня, обстановка на границе с Республикой Беларусь стабильная, а охрана границы осуществляется усиленно, мы и дальше усиливаем наши технические и инженерные возможности. Мы должны обеспечить национальную безопасность Украины от всех возможных угроз", - отметил Дейнеко, общаясь с руководством отряда и пограничных подразделений.

Он добавил, что Госпогранслужба учитывает всю информацию, которая может повлиять на охрану границы и максимально привлекает все необходимые ресурсы.

Напомним, в апреле, во время концентрации войск РФ у границ Украины и на оккупированных территориях, украинские пограничники на границе с Беларусью были переведены на усиленный режим несения службы. При этом скоплений войск на этом участке украинской границы не наблюдалось.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины пограничники