Украине необходимо усиливать охрану границы с Беларусью, - глава ГПСУ

Украинские пограничники продолжат наращивать систему охраны государственной границы с Беларусью. Несмотря на то, что ситуация на этом участке стабильная, национальная безопасность Украины должна быть обеспечена от всех возможных угроз.
Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко, передает пресс-служба МВД.
Дейнеко осуществил воздушный мониторинг границы по участку Житомирского пограничного отряда. Кроме этого, он проверил как осуществляется охрана "зеленого" участка госграницы и проходят работы по обозначению границы на местности.
"Нам необходимо продолжать наращивать систему охраны государственной границы с Беларусью. Это касается всего участка, в том числе и границ зоны отчуждения. И хотя на сегодня, обстановка на границе с Республикой Беларусь стабильная, а охрана границы осуществляется усиленно, мы и дальше усиливаем наши технические и инженерные возможности. Мы должны обеспечить национальную безопасность Украины от всех возможных угроз", - отметил Дейнеко, общаясь с руководством отряда и пограничных подразделений.
Он добавил, что Госпогранслужба учитывает всю информацию, которая может повлиять на охрану границы и максимально привлекает все необходимые ресурсы.
Напомним, в апреле, во время концентрации войск РФ у границ Украины и на оккупированных территориях, украинские пограничники на границе с Беларусью были переведены на усиленный режим несения службы. При этом скоплений войск на этом участке украинской границы не наблюдалось.