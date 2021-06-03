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Україні необхідно посилювати охорону кордону з Білоруссю, - голова ДПСУ

Автор: Андрій Василюк

Українські прикордонники продовжать нарощувати систему охорони державного кордону з Білоруссю. Попри те, що ситуація на цій ділянці стабільна, національна безпека України має бути забезпечена від усіх можливих загроз.

Про це заявив голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко, передає прес-служба МВС.

Дейнеко здійснив повітряний моніторинг кордону по ділянці Житомирського прикордонного загону. Окрім цього, він перевірив як здійснюється охорона "зеленої" ділянки держрубежу та проходять роботи з позначення кордону на місцевості.

"Нам необхідно продовжувати нарощувати систему охорони державного кордону з Білоруссю. Це стосується всієї ділянки, в тому числі і меж зони відчуження. І хоч на сьогодні, обстановка на кордоні з Республікою Білорусь стабільна, а охорона кордону здійснюється посилено, ми й далі посилюємо наші технічні та інженерні можливості. Ми маємо забезпечити національну безпеку України від усіх можливих загроз", - зазначив Дейнеко, спілкуючись з керівництвом загону та прикордонних підрозділів.

Він додав, що Держприкордонслужба враховує всю інформацію, що може вплинути на охорону кордону і максимально залучає всі необхідні ресурси.

Нагадаємо, у квітні, під час концентрації військ РФ біля кордонів України та на окупованих територіях, українські прикордонники на кордоні з Білоруссю були переведені на посилений режим несення служби. При цьому скупчень військ на цій ділянці українського кордону не спостерігалося.

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