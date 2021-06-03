Україні необхідно посилювати охорону кордону з Білоруссю, - голова ДПСУ

Українські прикордонники продовжать нарощувати систему охорони державного кордону з Білоруссю. Попри те, що ситуація на цій ділянці стабільна, національна безпека України має бути забезпечена від усіх можливих загроз.

Дейнеко здійснив повітряний моніторинг кордону по ділянці Житомирського прикордонного загону. Окрім цього, він перевірив як здійснюється охорона "зеленої" ділянки держрубежу та проходять роботи з позначення кордону на місцевості.

"Нам необхідно продовжувати нарощувати систему охорони державного кордону з Білоруссю. Це стосується всієї ділянки, в тому числі і меж зони відчуження. І хоч на сьогодні, обстановка на кордоні з Республікою Білорусь стабільна, а охорона кордону здійснюється посилено, ми й далі посилюємо наші технічні та інженерні можливості. Ми маємо забезпечити національну безпеку України від усіх можливих загроз", - зазначив Дейнеко, спілкуючись з керівництвом загону та прикордонних підрозділів.

Він додав, що Держприкордонслужба враховує всю інформацію, що може вплинути на охорону кордону і максимально залучає всі необхідні ресурси.