В Украину не пустили российского политтехнолога
Российского политтехнолога, гражданина России 1969 года рождения, не пустили в Украину. Он пытался попасть в Украину авиарейсом из Дубая.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
"Гражданин РФ Ш. 1969 года рождения летел в Украину авиарейсом из Дубая. Во время паспортного контроля пассажиров самолета сотрудники Государственной пограничной службы Украины установили, что относительно указанного лица есть поручение государственных органов, которое запрещает ему въезд в Украину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по имеющейся информации, это лицо ранее сотрудничало с одним из украинских телеканалов и является российским политтехнологом.
Пограничники отказали ему в пропуске. Сейчас он отправлен обратным рейсом.
Ранее в Сумской области пограничники задержали гражданина Российской Федерации. Мужчина, прикинувшись украинцем, пытался незаконно перейти границу, а после того, как был "пойман на горячем", признался, что закопал свой паспорт в лесу.
Напомним, что пограничники зафиксировали нарушение воздушной границы Украины со стороны Румынии.
Ранее стало известно, что украинские пограничники не пропустили членов экипажа судна "Норд" через пункт пропуска "Чонгар" в оккупированный Крым.