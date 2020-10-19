В Украине за неделю за перегруженные фуры выписали штрафов на 2,8 млн грн

Полиция и инспекторы "Укртрансбезопасности" по итогам 12-18 октября проверили около 17,5 тысячи транспортных средств. За это время выписали штрафів почти на 2,8 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

В разрезе регионов больше всего штрафов насчитали в Херсонской, Одесской и Волынской областях.

Самый высокий штраф составил свыше 9 тысяч евро.

"На автодороге М-19 - авто MAN с перегрузкой на 13%. Общий вес транспортного средства составил 49,95 тонны при норме 44 тонны. Начислена плата за проезд - 9341,22 евро", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина, в августе президент Украины Владимир Зеленский потребовал срочно организовать взвешивание фур на дорогах.

Также сообщалось, что в Украине планируют штрафовать за отказ от габаритно-весового контроля. Нардепы приняли за основу соответствующий законопроект №3743.