В Україні за тиждень за перевантажені фури виписали штрафів на 2,8 млн грн

Поліція та інспектори "Укртрансбезпекии" за підсумками 12-18 жовтня перевірили близько 17,5 тисячі транспортних засобів. За цей час виписали штрафів майже на 2,8 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

У розрізі регіонів найбільше штрафів нарахували в Херсонській, Одеській та Волинській областях.

Найвищий штраф склав понад 9 тисяч євро.

"На автодорозі М-19 - авто MAN з перевантаженням на 13%. Загальна вага транспортного засобу склала 49,95 тонни при нормі 44 тонни. Нарахована плата за проїзд - 9341,22 євро", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, в серпні президент України Володимир Зеленський зажадав терміново організувати зважування вантажівок на дорогах.

Також повідомлялося, що в Україні планують штрафувати за відмову від габаритно-вагового контролю. Нардепи прийняли за основу відповідний законопроект №3743.