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В Україні за тиждень на грип захворіли понад 158 тис. осіб

Новини » Суспільство     27.11.2019 - 18:32
В Україні за тиждень на грип захворіли понад 158 тис. осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Активність грипу знаходиться на не епідемічних рівнях

За минулий тиждень в Україні на грип захворіли 158 876 людини, із них 68,3% - діти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомляється, інтенсивний показник захворюваності склав 415,5 на 100 тис. населення, що на 12,8% менше епідемічного порогу по Україні.

За тиждень зареєстровано 16 випадків серед пацієнтів грипоподібного захворювання і 38 випадків важкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ). За результатами лабораторного дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції 15 зразків матеріалів хворих ТГРІ отримано один позитивний результат: визначено вірус грипу типу A (H3).

"У всіх регіонах України активність грипу та ГРВІ перебувала на неэпидемическом рівні. У країні зафіксовано спорадичне географічне поширення грипу", - йдеться в повідомленні.

За минулий тиждень не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу.

Нагадаємо, в 2019 році Україна повністю забезпечена сироваткою проти дифтерії, кілька сотень флаконів роздали додатково в регіони.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я планує розробити новий законопроект про психічне здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецьке, законопроект "повинен зламати радянську організаційну структуру, стратегії і практики системи охорони психічного здоров'я".

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