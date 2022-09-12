ua ru
Пн, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине назвали количество украинцев, которое остается в оккупации

Новина українською →
Украина, Понедельник 12 сентября 2022 20:42
В Украине назвали количество украинцев, которое остается в оккупации Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Дмитрий Браславский

На временно оккупированных россиянами территориях остаются еще почти 1,2 млн украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук в эфире национального телемарафона.

"Мне известно, что почти 300 тысяч находятся в Донецкой области. Мы говорим о том, что примерно 500 тысяч находятся в Херсонской области. Мы понимаем, что ориентировочно 350 тысяч - в Запорожской области", - заявила Верещук.

Также министр заявила и про Харьковскую область, большую часть которой недавно деоккупировали. По ее словам, большинство людей сможет либо эвакуироваться самостоятельно, либо дождаться наших эвакуационных автобусов.

Напомним, что в Минреинтеграции призвали украинцев в оккупации не пускать детей в школы.

Также, жителей населенных пунктов, расположенных вблизи захваченной Запорожской АЭС призывают выехать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Свежая карта боевых действий в Украине: ВСУ начали продвигаться в Донецкой области
Свежая карта боевых действий в Украине: ВСУ начали продвигаться в Донецкой области
DAILY
Зимние риски. Устоит ли энергетика Украины под обстрелами россиян
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зимние риски. Устоит ли энергетика Украины под обстрелами россиян