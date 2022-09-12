В Украине назвали количество украинцев, которое остается в оккупации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук в эфире национального телемарафона.

"Мне известно, что почти 300 тысяч находятся в Донецкой области. Мы говорим о том, что примерно 500 тысяч находятся в Херсонской области. Мы понимаем, что ориентировочно 350 тысяч - в Запорожской области", - заявила Верещук.

Также министр заявила и про Харьковскую область, большую часть которой недавно деоккупировали. По ее словам, большинство людей сможет либо эвакуироваться самостоятельно, либо дождаться наших эвакуационных автобусов.