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В Минреинтеграции призвали украинцев в оккупации не пускать детей в школы

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Киев, Четверг 08 сентября 2022 19:43
В Минреинтеграции призвали украинцев в оккупации не пускать детей в школы Фото: в Минреинтеграции призвали украинцев в оккупации не пускать детей в школы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцам, которые проживают на временно оккупированных территориях, необходимо не пускать детей в школы, поскольку россияне могут использовать их в качестве живого щита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук в Facebook.

Она напомнила, что россияне открыли школы на оккупированных территориях и пытаются любыми способами убедить родителей, что их дети должны обучаться очно.

"Все это делает Минобороны России в сговоре с местными предателями и коллаборантами. Их цель состоит в том, чтобы использовать сеть школ на ВОТ как живой щит для российской военной техники и личного состава. Все достаточно просто, цинично и очень жестоко. Призываю родителей не пускать детей в школы на очное обучение", - подчеркнула Верещук.

При этом она добавила, что наилучшим выходом из сложившейся ситуации является эвакуация на подконтрольные Украине территории.

"Если вы остаетесь на временно оккупированных территориях, рано или поздно россияне используют вас как живой щит. Не надо. Пока есть возможность, уезжайте", - призвала министр.

Напомним, ранее стало известно, что подавляющее большинство школ, оказавшихся во временной оккупации на территории Херсонской области, отказались работать по так называемым российским программам.

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